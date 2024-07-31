Kuzey Kore sele teslim oldu! Kim Jong-un afet bölgesinde

Kuzey Kore'de 27 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ile Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bilgilere göre Amnok Nehri yakınlarındaki yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.