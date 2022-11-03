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Giriş Tarihi: 3.11.2022 16:42 Son Güncelleme: 3.11.2022 16:42

Kuzey Kore tehdidine karşı ikili ittifak: ABD ve Güney Kore’den yeni karar

AA
Kuzey Kore tehdidine karşı ikili ittifak: ABD ve Güney Kore’den yeni karar

Kuzey Kore’nin tepki çeken füze denemelerinin ardından ABD ve Güney Kore’den yeni hamle geldi. İki ülkenin bölgede düzenledikleri ortak tatbikatın, Kuzey Kore’nin provokatif girişimleri nedeniyle uzatıldığı belirtildi.

ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin son dönemlerdeki füze denemelerinin ardından halihazırda devam eden ortak askeri tatbikatın genişletilerek süreceğini açıkladı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ile ortak askeri tatbikatların genişletilerek sürmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

"POTANSİYEL İŞGAL HAZIRLIĞI"

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri, Kuzey Kore provokasyonlarıyla artan mevcut güvenlik krizi altında iki ülke ittifakının sağlam birleşik savunma duruşunu göstermesinin gerekli olduğu konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Hafta başında başlayıp cuma günü sona ermesi beklenen tatbikatın ne kadar süreyle uzatıldığı ise açıklanmadı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına, Güney Kore yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore ise tatbikat öncesinde, tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 adet füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore de buna Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık vermişti.

Yonhap Ajansının haberine göre, Güney Kore, son dönemlerde füze denemeleriyle "provokasyonlarını" artıran Kuzey Kore'ye yönelik ilave yaptırımlar açıklamayı planlıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Kuzey Kore'nin provokasyonları devam ederken tek taraflı ek yaptırımlar uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore, geçen ay, 15 Kuzey Koreliyi ve 16 kurumu yaptırım listesine almıştı.

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Kuzey Kore tehdidine karşı ikili ittifak: ABD ve Güney Kore’den yeni karar
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