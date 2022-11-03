Kuzey Kore tehdidine karşı ikili ittifak: ABD ve Güney Kore’den yeni karar

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına, Güney Kore yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore ise tatbikat öncesinde, tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 adet füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore de buna Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık vermişti.