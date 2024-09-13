Kuzey Kore yasaklı fotoğrafları yayınladı! Kim nükleer emri verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer silah kapasitesini istikrarlı bir şekilde artıracaklarını açıklamasının ardından harekete geçti. Nükleer Silahlar Enstitüsü ile adı ve yeri açıklanmayan yasaklı bir uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret eden Kim, yetkililere nükleer silah üretim kapasitesini artırma talimatı verdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre üretim hatlarının genel işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, tesisin aktif bir şekilde askeri amaçlı nükleer malzeme üretmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Kim, Kore İşçi Partisi'nin (WPK) nükleer silahlı kuvvetlere sahip olma politikasına sadık olduğunu vurgulayarak, "Öz savunma amaçlı nükleer silahların sayısının katlanarak artırılması için uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin sayısı da artırılmalı" dedi.