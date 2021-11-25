Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, "İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği" olarak nitelenen Squid Game'in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.