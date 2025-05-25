Kuzey Kore’de törende fiyasko yaşanmıştı: Soruşturmada gözaltı dalgası başladı

Kazaya karışan gemide ek bir hasar tespit edilmediği ve onarım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde kazada sorumluluğu bulunan Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak'ın gözaltına alındığı bildirildi.

"TOLERE EDİLEMEYECEK BİR SUÇ EYLEMİ"

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisinin denize indirilmesi için ülke lideri Kim Jong-Un'un katılımıyla Chongjin Tersanesi'nde tören düzenlenmişti.

Geminin üzerinde bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yattığı ve karaya oturduğu açıklanmıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.