Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye gözdağı

Kuzey Kore, geçtiğimiz ayın başından bu yana koruduğu sessizliğini bozarak, dün bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Ülkenin füze geliştirme faaliyetlerinden sorumlu birimi ve devlete bağlı bir silah şirketinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Kore İşçi Partisi (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu'nun yerel saatle 08.00'de verdiği yazılı emir uyarınca önceden haber verilmeksizin sürpriz bir şekilde yapıldı. Kim Jong-Un'un talimatıyla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde kıtalararası balistik füze Hwasong-15'in fırlatıldığı ve "ani seferberlik hazırlığı ve devletin nükleer güç bileşenlerinin güvenilirliğinin" teyit edildiği kaydedilirken, 5 bin 768 kilometre irtifaya ulaşan ve 4 bin 15 saniye boyunca 989 kilometre yol kat eden füzenin Japon Denizi'ndeki önceden belirlenmiş bir hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.

ABD VE GÜNEY KORE'YE YANIT

"ABD ve Güney Kore'nin askeri tehditlerinin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı bir ortamda gerçekleştirildiği" ifade edilen tatbikatın "ülkenin ölümcül nükleer karşı saldırı kapasitesini karşı konulamaz hale getirmeye yönelik tutarlı çabaların gerçek bir kanıtı ve Kuzey Kore'nin fiziksel nükleer caydırıcılığının güvenilirliğinin garantisi" olduğu kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 17.20 sıralarında Japon Denizi istikametine bir balistik füze fırlattığını açıklamış, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin içine düştüğünün değerlendirildiği bildirilmişti.

