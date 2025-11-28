Kuzey Kore’den ABD–Güney Kore tatbikatlarına sert tepki: “Caydırma amacı taşıyor”

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), söz konusu faaliyetlerin "Kuzey Kore'yi caydırma amacı taşıdığı" belirtilirken, ABD'nin adımları "pervasız askeri hamleler" olarak nitelendirildi.

"BÖLGEDEKİ HER TEHDİT HEDEFİMİZDİR"

Kuzey Kore basınındaki değerlendirmede, "Güvenlik alanımızı ihlal eden tüm tehditler, Kuzey Kore'nin doğrudan hedefi haline gelecektir ve gerekli şekilde ele alınacaktır." ifadeleri dikkat çekti.

Yonhap'ın haberine göre ise bu yazının ardından, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Eğitimlerin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasına odaklandığı belirtilen açıklamada, tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğu vurgulandı.