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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den ABD'ye "Gazze" kınaması
Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:46

Kuzey Kore'den ABD'ye "Gazze" kınaması

Kuzey Kore, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

AA
Kuzey Kore’den ABD’ye Gazze kınaması

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı'na göre, Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son-kyong, uluslararası barış ve istikrarın önünde bir "engel" olarak nitelendirdiği ABD'yi veto hakkını kötüye kullanmakla suçladı.

Kim yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış ve istikrarın bir an önce sağlanması yönündeki ortak arzusunun acımasızca tekrar ayaklar altına alınmasından acı duymaktan başka bir şey yapamıyorum." ifadesini kullandı.

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Kuzey Kore'den ABD'ye "Gazze" kınaması
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