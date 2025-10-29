Kuzey Kore’den ABD'ye gözdağı

Kuzey Kore, denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Denemenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ziyaretinin hemen öncesinde gelmesi Washington’a gözdağı olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 05:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'dan Güney Kore'ye gitmeye hazırlandığı saatlerde, Kuzey Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, dün Sarı Deniz'de (Kore Batı Denizi) denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı deneme kapsamında gemi üzerinden fırlatılan füzelerinin 130 dakika uçtuktan sonra önceden belirlenen hedefleri vurduğu aktarıldı.

WPK Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon, son füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada ülkenin savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırdıklarını vurgulayarak, "Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini sürekli olarak test etmek ve yeteneklerimizi düşmanlara göstermek, savaş caydırıcılığını daha sorumlu bir şekilde kullanmanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Ülke lideri Kim Jong-Un'un güçlü saldırı kabiliyetlerinin en mükemmel savunma aracı olduğunu söylediğini hatırlatan Pak, "Askeri kapasitemizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Özellikle, nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir" açıklamasında bulundu.