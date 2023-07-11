Kuzey Kore’den ABD’ye ilginç tehdit: Unutulmaz bir deneyim yaşatacağız!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"UNUTULMAZ BİR UÇUŞ DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR"

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki hava faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Kim Yo-jong, ABD keşif uçağının Kuzey'in hava sahasını 8 defa ihlal ettiğini ve "hava casusluk faaliyeti" yürüttüğünü söyledi.