Kuzey Kore’den casusu uydu iddiası

Kuzey Kore, casus uydu "Malligyong-1" ile Mikronezya'daki Guam bölgesinde bulunan ABD hava üssünün fotoğraflarını çektiklerini iddia etti. Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), casus uydunun Guam'da ABD'nin Andersen Hava Üssü'nü ve Apra Limanı'nı görüntüleyerek, fotoğrafları Pyongyang'a ilettiğini ileri sürdü.

Görüntülerin yerel saatle 09.00'da elde edildiğini belirten KCNA, uydunun resmi olarak göreve 1 Aralık'ta başlayacağını kaydetti.

Fotoğrafları inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'ın "kendini savunma kabiliyetini ve askeri saldırılarının etkinliğini" arttırmak için daha çok uydunun yörüngeye yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun dün başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.