Kuzey Kore’den denizaltı kaynaklı füze hamlesi: Japon Denizi’nde test edildi

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) mühimmat testi yaptığı bildirildi.

Kuzey'in, denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanmış 2 tür stratejik seyir füzesini test ettiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu testlerin amacının su altı muharebe sistemlerinin mevcut hareket kabiliyetinin incelenmesi olduğu kaydedildi.