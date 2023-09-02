Kuzey Kore’den füze hamlesi! Art arda fırlattılar

ABD ve Güney Kore geçtiğimiz 21 Ağustos'ta bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamış, tatbikat geçtiğimiz perşembe günü sona ermişti. Kuzey Kore ise "Kuzey'i işgal provası" olarak nitelendirdiği tatbikata sert tepki göstermişti. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye yanıt olarak askeri tatbikat ve füze denemeleri gerçekleştirmişti.