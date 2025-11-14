Kuzey Kore’den G7’ye sert tepki: “Nükleer silahsızlanma çağrısı düşmanca”

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığı açıklamada Choe, G7'nin tavrının "çifte standartlı ve düşmanca" olduğunu belirterek, bu çağrıyı "ülkesinin anayasasının doğrudan ihlali" şeklinde nitelendirerek reddettiğini belirtti.

"NÜKLEER GÜÇ OLMAMIZ DEĞİŞMEZ BİR GERÇEK"

Choe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sözlerini hatırlatarak, ülkenin nükleer statüsünün "ABD ve müttefiklerinin hoşuna gitse de gitmese de değişmez bir gerçeklik olarak kalacağını" iddia etti.

G7 dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, bu ülkeye yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısını yinelemişti.