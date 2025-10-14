Kuzey Kore’den Güney Kore’ye GPS saldırısı

"NK News" sitesinin aktardığına göre, Güney Kore Halk Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Park Jeong-hun'un ofisinden yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin GPS sinyallerini bozarak 2024 yılında 32, bu yıl eylül ayına kadar ise 14 uçağın inişini engellediği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'nın uçuş verilerine ve GPS sinyal raporlarına dayanılarak, "Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması, Güney Kore'ye karşı açık bir provokasyon ve uçuş güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

GÜNEY KORE'DEN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Seul yönetiminin, 2035 yılına kadar yerli üretim bir GPS sistemi kurma planını hızlandırması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu elektronik saldırılarına karşı etkin önlemler alınmazsa hava trafiğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği uyarısı yapıldı.