Kuzey Kore’den Güney Kore’ye GPS saldırısı
Kuzey Kore’nin GPS sinyallerini hedef alan elektronik saldırılar düzenlediği ve bu nedenle onlarca Güney Kore uçağının inişini iptal etmek zorunda kaldığı iddia edildi.
"NK News" sitesinin aktardığına göre, Güney Kore Halk Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Park Jeong-hun'un ofisinden yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin GPS sinyallerini bozarak 2024 yılında 32, bu yıl eylül ayına kadar ise 14 uçağın inişini engellediği belirtildi.
Açıklamada, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'nın uçuş verilerine ve GPS sinyal raporlarına dayanılarak, "Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması, Güney Kore'ye karşı açık bir provokasyon ve uçuş güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.
GÜNEY KORE'DEN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI
Seul yönetiminin, 2035 yılına kadar yerli üretim bir GPS sistemi kurma planını hızlandırması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu elektronik saldırılarına karşı etkin önlemler alınmazsa hava trafiğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği uyarısı yapıldı.
GPS kesintilerinden etkilenen uçakların, sinyal kaybı yaşandığında hava trafik kontrolünü bilgilendirmek, GPS'i devre dışı bırakıp yer tabanlı sistemlerle yön bulmak zorunda kaldığı aktarıldı. Bu durumun, yakıt tüketimini artırdığı ve uçuş sürelerini uzattığı kaydedildi.
4 BİN 915 UÇAK VE 1000 GEMİ ETKİLENDİ
PPP Milletvekili Kang Dae-sik de daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2 Ekim 2024'ten 26 Ağustos 2025'e kadar her gün GPS bozma saldırıları düzenlediğini belirtti. Kang, bu süreçte 4 bin 915 uçak ve 1000 geminin etkilendiğini öne sürdü.