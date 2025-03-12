Kuzey Kore’den ilk tepki geldi: Nükleer savaş çıkabilirdi!

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore ordusu, ABD ile yaptığı ortak hava tatbikatında yanlışlıkla yerleşim yerine bomba atmıştı. Bölgede hasar meydana gelirken, birkaç kişi de yaralanmıştı. Talihsiz kazaya Kuzey Kore’den ilk tepki geldi. Pyongyang, “Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok. Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler gerçekleşebilirdi.” açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 11:24

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalaması ile sonuçlanan kazaya Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, kazanın ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak bir askeri tatbikat sırasında yaşandığı hatırlatılarak, "Kukla devlete ait 2 savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Kazanın ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikatların ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" denildi.

KUZEY KORE NÜKLEER SAVAŞ UYARISI YAPTI ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesinde ortak tatbikatlar yapmasının savaş riskini artırdığı savunulan açıklamada, "Tesadüfi bir kıvılcımın Kore Yarımadası'nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebileceği düşüncesi hiçbir şekilde mantıksız değildir" uyarısında bulunuldu. Yaşanan kazanın olası bir nükleer savaş riskinin varlığını ortaya koyduğu iddia edilen açıklamada, "Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.