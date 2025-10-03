Kuzey Kore’den İsrail’e mesaj: “Dışlanmaktan kurtulmak için işgal ve katliamı durdurmalı”

Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) resmi yayın organı Rodong Sinmun'da, "İsrail dışlandıkça daha da yalnızlaşıyor" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısı ve Gazze'deki katliamlarının, Arap ve İslam dünyasının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinde de büyük tepkiye yol açtığı hatırlatıldı.

DÜNYA GENELİNDE İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR

Gazetede, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu'na müdahalesiyle birlikte dünya genelinde protestoların arttığı vurgulandı. "İtalya'nın 75 şehrinde eşzamanlı grev ve gösteriler yapıldı, Kanada ve Türkiye'de de on binlerce kişi sokaklara indi" ifadelerine yer verildi.