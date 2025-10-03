Kuzey Kore’den İsrail’e mesaj: “Dışlanmaktan kurtulmak için işgal ve katliamı durdurmalı”
Kuzey Kore’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, İsrail’in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığı değerlendirmesinde bulundu. Haberde, “Dünya basını İsrail’in çıkış yolunun işgali ve katliamı sonlandırmak olduğunu söylüyor.” denildi.
Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) resmi yayın organı Rodong Sinmun'da, "İsrail dışlandıkça daha da yalnızlaşıyor" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısı ve Gazze'deki katliamlarının, Arap ve İslam dünyasının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinde de büyük tepkiye yol açtığı hatırlatıldı.
DÜNYA GENELİNDE İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR
Gazetede, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu'na müdahalesiyle birlikte dünya genelinde protestoların arttığı vurgulandı. "İtalya'nın 75 şehrinde eşzamanlı grev ve gösteriler yapıldı, Kanada ve Türkiye'de de on binlerce kişi sokaklara indi" ifadelerine yer verildi.
İSRAİLE YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA
Haberde, artan halk tepkileri karşısında Batılı ülkelerin de pozisyon değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararı aldığı hatırlatılırken, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu belirtildi.
NETANYAHU İTİRAF ETTİ: "YALNIZLAŞIYORUZ"
Rodong Sinmun'un haberinde, İsrail halkının Netanyahu hükümetine karşı öfkesinin büyüdüğü, Tel Aviv'de 200 bin kişinin Gazze işgal planına karşı protesto düzenlediği aktarıldı. Netanyahu'nun da ülkesinin uluslararası yalnızlığa sürüklendiğini itiraf ettiği kaydedildi.