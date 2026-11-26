Kuzey Kore’den nükleer rest: Misilleme yapacak güce sahibiz! ‘Kimseden onay almayız’
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer tesisleri ve silah enstitüsünü denetleyerek yeni savaş başlıklarının kapasitesi hakkında bilgi aldı. Taktik nükleer silahların konuşlandırılmasını genişletme talimatı veren Kim, ülkesinin nükleer güç statüsünden asla vazgeçmeyeceğini ilan etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki nükleer tesisleri ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre ilk olarak yeni inşa edilen ve silah sınıfı nükleer malzeme üretimi yapan bir tesisi ziyaret eden Kim, nükleer enerjiyle çalışan ekipmanların performansını inceledi.
Aynı gün içinde Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü de ziyaret eden Kim, teknik olarak güncellenmiş nükleer savaş başlıklarının kapasite ve özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
NÜKLEER SİLAHLARIN KONUŞLANDIRMASINI GENİŞLETME TALİMATI
Farklı görevlere yönelik geliştirilen taktik nükleer silahların konuşlandırmasını genişletme talimatı veren Kim, nükleer silah üretimi alanında son dönemde kaydedilen yeni rekorların, devletin uzun vadeli nükleer güç politikası açısından cesaret verici bir başarı olduğunu söyledi.
Düşmanların Kore Yarımadası çevresinde sürdürdüğü nükleer silahlanma ve nükleer askeri ittifakı genişletme hamlelerinin kendileri için gerçek bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kim, "Nükleer politikamız, kaçınılmaz bölgesel şartlar göz önüne alınarak benimsenmiş haklı bir kararın sonucudur ve anayasamızla güvence altına alınmış, egemenliğimizi korumaya yönelik temel bir haktır. Hiç kimsenin bizi anayasamıza aykırı hareket etmeye zorlama ya da onu değiştirmeye kalkışma hakkı yoktur. Nükleer kapasitemiz artık bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu gerçekliği inkar etmek, yalnızca başarısızlığın itirafıdır" ifadelerini kullandı.
"NÜKLEER SİLAHLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Nükleer bir güç olma iddiasından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Ülkemizin nükleer silahlara sahip devlet statüsü, dış güçlerin yalnızca söylemsel ısrarlarıyla asla değişmeyecektir. Nükleer silahlara sahip devlet statümüz, nesnel gerçekliği görmezden gelerek değişen şartları okuyamayan güçlerin 'nükleer silahlardan arındırma' argümanının başarısızlığının tarihi bir kanıtı olarak varlığını sürdürecektir" şeklinde konuştu.
Ülkenin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan nükleer faaliyetlerin "provokasyon" sayılamayacağını vurgulayan Kim, "Asıl provokasyon, düşman devletlerin bu faaliyetlerimizi bir provokasyon olarak niteleyerek istismar etmesidir. Devletimizin anayasal statüsünü inkâr etmeye veya elimizden almaya yönelik girişimler, iç işlerimize müdahale olarak görülecektir. Bu açık bir savaş ilanı, bu tarz girişimlerde bulunanlar ise düşmanımız olarak kabul edilecektir" diye konuştu.