Kuzey Kore’den ‘saldırganlık’ mesajı: Cephaneliğe döndü!

ABD'yi, Güney Kore ve Japonya ile ortak denizaltı karşıtı tatbikatı düzenlediği için "dünya barışı için bir kanser" olarak niteleyen Choe, "Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığını, kritik görevlerde saldırgan eylemlerle göstermeye devam edeceğini" belirtti.

Güney Kore ile ABD, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme çabalarının devam ettiği süreçte, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatları gerçekleştirmişti.

Güney Kore, ABD ve Japonya deniz kuvvetleri, Kuzey Kore'nin "artan füze tehditleri" nedeniyle koordinasyonlarını güçlendirmek amacıyla ortak denizaltı karşıtı tatbikat düzenlemişti.