Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi: Güney Kore ve Japonya alarma geçti

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtilirken, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey Kore 'nin Japon Denizi yönüne füze fırlatmasına ilişkin açıklama yapıldı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE HAMLESİ JAPONYA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Japon basınına göre, Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin "balistik füze olduğundan şüphelenilen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasından kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.

Güney Kore, 12 Eylül'de, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.