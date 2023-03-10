Kuzey Kore’den yeni savaş hazırlığı! Kim o isimle yakından takip etti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'ye karşı yapılan topçu atış tatbikatını kızı Kim Ju Ae ile takip etti. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore ordusu, Kore Yarımadası'nda ABD ve Güney Kore'nin tatbikatlarına karşı yeni bir tatbikat yaptı.