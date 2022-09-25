Kuzey Kore’den yine endişelendiren hamle! Güney Kore de doğruladı

Kuzey Kore, yeni füze denemesiyle geçtiğimiz hazirandan bu yana sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.52'de Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildi. Yaklaşık 50 kilometre maksimum irtifada uçan füzenin 400 kilometre mesafe kat ettiği ifade edilirken, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı. "Pyongyang'ın eylemini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak şiddetle kınıyorum" diyen Hamada, ülkesinin Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiğini söyledi. Hükümet son füze denemesine ilişkin bilgileri analiz etmek ve gerekli tedbirleri almak üzere başbakanlık ofisinde bir kriz masası kurarken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida kurmaylarına öngörülemez durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.



GÜNEY KORE DE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı. Kısa menzilli balistik füzenin Kuzey Pyongyang bölgesindeki Taechon'dan fırlatıldığı kaydedilirken, Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde analiz ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Son denemenin Güney Kore'nin Pyongyang'ın denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, bu yıl 18 füze denemesi gerçekleştirmişti. Son deneme 5 Haziran'da yapılmıştı.

