Kuzey Koreli hacker grubu 300 milyon doları nakde çevirdi

Dubai merkezli kripto para borsası ByBit'e yönelik iki hafta önce gerçekleşen 1.5 milyar dolarlık kripto hırsızlığında, Kuzey Kore devletiyle çalışan bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolar elde etmeyi başardığı öğrenildi. Bybit'teki hırsızlığın arkasında Lazarus Grubu olarak bilinen hacker grubunun olduğu bildirildi. Hırsızlığın gerçekleşmesinin ardından korsanların söz konusu dijital varlıkları kullanılabilir nakit paraya çevirmesini engellemek üzere adeta bir 'dijital kovalamaca' yaşandı. Uzmanlar grubun günün 24 saati çalışarak söz konusu parayı Kuzey Kore'nin askeri kaynaklarına yönlendirmeyi hedeflediğini öne sürdü. Kripto inceleme şirketi Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson, grubun son derece uzman olduğunu aktardı. DIŞ HABERLER