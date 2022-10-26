Kuzey Kore’ye nükleer uyarısı: Yanıtımız sert olur

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, Tokyo'da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ile görüştü. Görüşmede Bakan Yardımcıları, Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin bölgesel askeri tehditlerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Diplomatlar, "uluslararası topluma ciddi ve açık tehdit" şeklinde niteledikleri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak hareket edilmesinde anlaştı.

"NÜKLEER ŞANTAJLARA MÜSAMAHA YOK"

Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori, düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel güvenlik durumunun hızlı şekilde ciddileştiğini belirterek, "üç ülkenin iş birliğinin daha önemli hale geldiğini" ifade etti. Mori, üç ülkenin, Rusya-Ukrayna krizinde "Moskova yönetiminin nükleer şantajlarına asla müsamaha gösterilmemesinde" fikir birliğine vardığını söyledi.

Güney Koreli Bakan Yardımcısı Chung, Kuzey'in yeni bir nükleer deneme yapması halinde "emsalsiz ölçekte yanıt" verilmesinde, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin anlaştığını kaydetti.

ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman da "pervasız ve bölgede istikrar bozucu" şeklinde nitelediği Kuzey Kore'den provokasyonlarını sürdürmekten vazgeçmesini istedi.