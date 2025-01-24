Kuzey Kore’ye Rus işi teşekkür: Askere karşılık turist verelim

Kuzey Kore'nin, Moskova-Kiev savaşında destek için Rusya'ya asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler de gelişiyor. TürkRus sitesine göre, Rus tur operatörleri Kuzey Kore'deki Wonsan-Kalma tatil köyüne turlar satmaya başladı. Plaj turları, temmuz ayından itibaren sekiz gün yedi gece olarak uçuş dâhil bir paket şeklinde sunuluyor.

Tatil köyü, "Kuzey Kore'nin Benidorm'u" olarak adlandırılıyor. Tatil köyü, beş kilometrelik bir plaj boyunca uzanıyor. Oteller, mağazalar, spa kompleksleri, bir su parkı, sinema, stadyum ve bir havaalanı yer alıyor. Ancak Wonsan-Kalma'nın dikkat çeken bir özelliği de balistik silah testlerinin yapıldığı bir füze üssüne yakın bir konumda bulunması.