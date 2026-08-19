Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağı gururu
RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi 'Bilgi Buzkıranı' keşif gezisi tamamlandı. Geziye katılanlar, başlangıç noktası olan Murmansk'a döndü. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen lise öğrencileri, 10 gün boyunca '50 Let Pobedy' nükleer buzkıran gemisiyle Murmansk - Kuzey Kutbu - Franz Josef Toprakları - Murmansk rotasında yolculuk etti. Katılımcılar arasında; Türk lise öğrencisi Alper Tapkı da vardı. Tapkı Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağını dalgalandırdı. Tapkı, Kuzey Kutbu'nda yaşadıklarını "hayatının en özel deneyimi" olarak niteleyerek şunları söyledi: "Kuzey Kutbu'na gitmeden önce bu yolculuğun benim için çok özel bir deneyim olacağını düşünüyordum ancak oraya ulaştığımda hayal ettiğimden çok daha etkileyici olduğunu gördüm. Buzkıranla Arktik Okyanusu'nda ilerlemek, kilometrelerce uzanan buzulları görmek ve sonunda Kuzey Kutbu'nda buzun üzerine çıkmak hayatım boyunca unutamayacağım anlardı. Daha önce yalnızca belgesellerde ve kitaplarda gördüğüm bir coğrafyanın içinde olmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Güzel arkadaşlıklar edindik."
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