Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

Toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar yerel saatle 19.00'da kapandı. Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullandı.

Devlet Seçim Komisyonu, 18.30 itibarıyla seçime katılımın yüzde 48'in üzerinde olduğunu bildirdi. Anayasaya göre ikinci turun geçerli sayılması için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

Resmi makamlar seçim sürecinin gün boyunca sakin geçtiğini duyurmuştu. Seçim kapsamında mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün vermişti.

Seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin yanı sıra Gordana Siljanovska Davkova, Stevço Jakimovski, Biljana Vankovska Cvetkovska, Arben Taravari ve Maksim Dimitrievski olmak üzere 7 aday yarışıyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7'nci kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, 5 yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Adaylardan herhangi biri ilk turda yüzde 50'den fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek. Ülkede, 8 Mayıs'ta ayrıca genel seçim de yapılacak.