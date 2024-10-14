Kuzey ve Güney Kore sınırında gerilim: Vur emri verdi

Kuzey Kore ve Güney Kore hattında gerilim yeniden yükseldi. Kuzey Kore'nin, güney sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirildi. Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Genel Kurmay Başkanlığından bir sözcü, sınırda konuşlu 8 topçu tugayından ateş için hazır olmasını istediklerini belirtti. Haberde, ordunun Güney'in açılan ateşe karşılık vermesiyle aniden tırmanabilecek olası silahlı çatışmaya da hazırlandığı aktarıldı. Kuzey Kore, 11 Ekim'de Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.