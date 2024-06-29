La Casa de Papel’in yıldızı Pedro Alonso O’choro Gazze için sesini yükseltti

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze için kamera karşına geçen O'choro, sosyal medya platformu X'te yayımlanan videolu paylaşımında, Gazze halkının sesi oldu.

O'choro, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiği Gazze'ye ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlere bakıyorum ve yaşlanmış bir halkı görüyorum. Yeni bir katliamdan korkuyorlar, yeniden başka bir yere göçe zorlanmaktan korkuyorlar. İnsan, ev, ağaç ayrımı yapmaksızın her şeyi yıkan bu savaş makinesinden kaçarak, bir şehirden diğerine, bir çadırdan diğerine gitmekten bıktılar."

İsrail saldırıların yol açtığı yıkıma dikkati çeken İspanyol oyuncu, "Bu yaşam hakkı vermeyen bir savaş ve eğer biterse yenisi başlayacak çünkü üzerine yaşanması gereken hiçbir şey kalmadı. Ne elektrik ne anaokulu ne okul ne üniversite kaldı. Gazze Şeridi'nde hiçbir şey kalmadı." dedi.

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu O'choro, "La Casa de Papel" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu.

Oyuncunun aynı zamanda Epsilon Yayınevinden okura ulaşan "Filipo'nun Kitabı" isimli eseri bulunuyor.