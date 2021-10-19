La Palma’daki yanardağ felaketi 1 aydır sürüyor! Lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı. Yanardağdaki lav çıkışı yoğunlaşırken, lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı. Lavlar, bazı yerleşim bölgelerinde ise yangına neden oldu. Adada şu ana dek lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu, yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.