Laboratuvar kanı ilk kez insana nakledildi

İngiliz bilim insanları laboratuvarda üretilen kanı, klinik çalışma kapsamında ilk kez insana nakletti. Birkaç yemek kaşığı miktarındaki kanın vücutta nasıl işlev göstereceği test edilecek.Bristol, Cambridge, Londra üniversitelerindeki araştırmanın amacı, kan bağışının yerini almak değil. Çalışma, hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretme amacı taşıyor. Örneğin Orak Hücreli Anemi hastası olan kişiye düzenli kan nakli yapılması gerekiyor. Eğer nakledilen kan tam bir uyum göstermezse vücut bunu reddetmeye başlıyor ve tedavi başarısız oluyor. Bu seviyede gerekli olan doku uyumu, yaygın şekilde bilinen A, B, AB ve 0 kan gruplarının ötesine geçebiliyor.Bristol Üniversitesi'nden Profesör Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok nadir olduğunu söylüyor ve sadece 10 kişide görülen kan gruplarının var olduğunu anlatıyor. Örneğin ilk kez Hindistan'da görülen Bombay adı verilen kan grubundan İngiltere çapında yalnızca üç ünite bulunuyor.Çalışmanın insanlı klinik deneyleri 10 sağlıklı insan üzerinde başladı. Deney kapsamında üretilmiş kan, bu kişilerin vücutlarında radyoaktif bir madde ile işaretlenerek takip ediliyor. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin normal şartlarda 120 gün sonunda yenilenmesi gerekiyor. Bağışlanan kanlar normal şartlarda hem eski hem de yeni kırmızı kan hücreleri barındırıyor. Ancak laboratuvar üretimi kanın taze olmasından kaynaklı olarak 120 tam gün ömürlü olacağı değerlendiriliyor. Araştırmacılar ileride daha az miktar, daha az aralıklı kan bağışına ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.