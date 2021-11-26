Laboratuvarda üretilen elmas 1200 derece sıcaklığa dayanıyor

Bilim insanları laboratuvar ortamında yeni bir elmas formu üretti. Doğal elmaslara benzer özelliklere sahip bu eşsiz yapı, sıcaklığa karşı daha dayanıklı. ABD
'deki George Mason Üniversitesi
'nden Howard Sheng
'in liderliğindeki araştırma ekibinin ürettiği Parakristalin elmas adı verilen yeni madde, sadece birkaç karbon atomundan meydana gelen ve parakristalit diye bilinen küçük yapılardan oluşuyor. Sheng "Bu bildiğimiz elmastan tamamen farklı" dedi. Yeni elmas türü, yaklaşık 30 gigapaskal basınçta üretildi. Bu basınç seviyesi, dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru
'ndaki basıncın 270 katına denk geliyor. Elmasın oluştuğu koşullarda sıcaklığın da 1200 dereceyi aştığı belirtiliyor. Bu nedenle parakristalin elmasların, doğal elmaslar kadar sert ve sıcaklığa çok daha dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Sheng bu malzemenin yüksek sıcaklıklarda uzun süre çalışması gereken testerelerde ve diğer endüstriyel aletlerde kullanılabileceğini söylüyor.