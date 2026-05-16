Laf çok ama icraat yok

Küresel sistem üç gündür gözünü Pekin'e dikmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyarette çıkacak kararların uluslararası ilişkilere yön vermesi bekleniyordu. Ancak Trump ile Çin Başkanı Şi Cinping arasında çok sayıda konu görüşülmesine rağmen herhangi bir önemli anlaşmanın imzalandığına dair henüz her iki taraftan da açıklama yapılmadı. Trump, Çin ziyaretinin ikinci gününde Devlet Başkanı Şi Cinping ile "harika ticaret anlaşmaları yaptıklarına" dair mesajlar verdi. Bu anlaşmalara ilişkinse henüz bir ayrıntı yok.

'BİZE UZAK SAVAŞ'

İngiliz Reuters ajansı tarafların anlaşamadığı konuları sıraladı: Tayvan konusu netleşmedi, Boeing anlaşması istenileni vermedi, Nvidia ve çip krizinde çözüm çıkmadı... Trump da dün Çin Devlet Başkanı ile görüşmesini değerlendirirken "(Şi) Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor, çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir. (Tayvan konusunda) Ancak bence şu anda en son ihtiyacımız olan şey, 9 bin 500 mil uzaklıkta bir savaş" dedi.



İRAN MUAMMASI

ABD ile Çin tarafından İran konusuna dair de net ve tek bir açıklama gelmedi. Trump, görüşmelerde Şi'nin İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini söyledi. Çin hükümeti ise Ortadoğu'daki çatışmaya son vermek için "yorulmadan çalışıldığını" açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin hemen ardından Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ağırlamaya hazırlanıyor.