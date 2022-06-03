Lafarge davası büyüyor! 3 Fransız silah şirketine suç duyurusu

Sonunda Fransız LAFARGE şirketi hem DEAŞ'a ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütlerine maddi yardımda bulunmaktan dolayı Fransa'da yargılanacak.

3 FRANSIZ SİLAH ŞİRKETİNE SUÇ DUYURUSU

Fransız çimento fabrikası Lafarge'nin ardından 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu. 3 sivil toplum kuruluşu, şirketlerin Yemen'de insanlık ve savaş suçuna ortak olduğunu ileri sürdü.