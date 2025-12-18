Lafarge davasında çarpıcı iddia: "'Fransız istihbaratı biliyordu!"
Fransız çimento firması Lafarge'ın yargılandığı davada, sanık avukatlarından Noemie Saidi-Cottier, Lafarge ile Fransız istihbarat birimleri arasında "yakın bağlar" olduğunu söyledi.
Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bugünkü duruşmada, sanıkların avukatları dinlendi.
İDDİALARI YALANLADI
Lafarge'ın eski güvenlik personeli olan Ürdünlü sanık Ahmad Al Jaloudi'nin avukatı Saidi-Cottier, terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olmanın, terör örgütünü finanse etmek anlamına gelmediği değerlendirmesinde bulundu.
Saidi-Cottier, müvekkilinin bölgedeki terör örgütlerine ödeme yapılması için firmaya tavsiyede bulunmadığını dile getirerek, "Eğer Al Jaloudi'nin tavsiyede bulunduğu, ödeme yapmaya çağırdığı bir e-posta bulursanız, o zaman onu mahkum ederseniz." ifadesini kullandı.
'YAKIN BAĞLAR VARDI'
Müvekkilinin yalnızca bölgedeki durumla ilgili üstlerine bilgi aktardığını savunan Saidi-Cottier, firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemeler hakkında "Sayın Al Jaloudi, bu ödeme sürecinin dışında." dedi. Saidi-Cottier, firmadan Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) ve Fransa Dış İstihbarat Birimine (DGSE) bilgiler gönderildiğini belirterek "Lafarge ile (Fransız) istihbarat birimleri arasında yakın bağlar vardı." diye konuştu.