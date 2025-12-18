Lafarge davasında çarpıcı iddia: "'Fransız istihbaratı biliyordu!"

"KURUM NEDEN BU RAPORLARI PAYLAŞMADI?"

Firmanın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2014-2016 yıllarındaki eski Üst Yöneticisi (CEO) sanık Frederic Jolibois'nın avukatı Jean Reinhart, müvekkilinin LCS'nin başına getirildiğinde, bölgede var olan tehlikeden haberdar edilmediğini söyledi.

Reinhart, Lafarge'ın düzenlediği güvenlik komitelerine katılanların Suriye'deki iç savaş sırasında terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olduğunu ancak Jolibois'nın bu komitelerden yalnızca, Lafarge dosyasında soruşturma aşamasında haberdar olduğunu savundu.

Lafarge'ın bu komiteden çıkan raporları Jolibois'ya iletmediğini belirten Reinhart, "Kurum neden bu raporları paylaşmadı?" diye sordu.

Reinhart ve Saidi-Cottier, müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki CEO'su Bruno Pescheux'nün avukatı Diane Floreancig, dava kapsamında sanıkların hiçbirinin bölgedeki terör örgütlerini ideolojik olarak desteklemediğini dile getirerek "Pescheux, bir terörist olmadan nasıl terör örgütünü finanse etmiş olabilir?" sorusunu yöneltti.

Floreancig, kanuna göre, "terör örgütü finanse etme" suçunu işlemiş olmak için ilgili ödemenin örgüte ulaşması gerektiğine işaret ederek, Lafarge ile bölgedeki silahlı örgütler ve terör örgütleri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli sanık Firas Tlass'a verilen paranın dağıtıldığına dair dosyada herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu.