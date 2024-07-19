Lahey’den İsrail’e tokat

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail'e karşı bir uluslararası karar daha çıktı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu. Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumundadır" denildi. Uluslararası mahkemenin kararı bağlayıcı. Temyiz hakkı bulunmuyor. Uluslarası Adalet Divanı'nın kararı her ne kadar bağlayıcı olsa da, mahkemenin kendisine bağlı kolluk gücü olmadığı için, bunun uygulanması zor. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan mahkeme BM'nin en yüksek yargı organı.Uluslararası Adalet Divanı, geçtiğimiz mayıs ayında da İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmetti. Uluslararası mahkeme, Güney Afrika'nın talebi üzerine ocak ve mart aylarında verdiği ara kararlarda, İsrail'in Gazze'deki sivil nüfusu korumak ve insani yardımların bölgeye ulaşmasına izin vermek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine hükmetmişti. Uluslararası Adalet Divanı, bu kararların altını bir kez daha çizerek, İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerini derhal sona erdirmesini istemişti. Ancak Siyonist İsrail rejimi Adalet Divanı'nın kararlarına uymuyor.Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Aylardır Kızıldeniz'de İsrail'e giden Batılı gemileri hedef alan Husiler, "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etti. İsrail basını, Husilerin, başkente saldırı düzenlemesinin, İsrail güvenlik kurumlarını "şoka uğrattığını" bildirdi.İsrail güçleri dün bir kez daha BM'ye ait okulu ve göçmen kamplarını hedef aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond ise "Gazze'de kadınlara yönelik bir savaş var" dedi.Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kanalizasyon suyundan alınan bazı örneklerde çocuk felci virüsüne rastlandığını duyurdu. Bakanlık, bölgede bir 'sağlık felaketi' yaşandığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu tür 1999 yılında ortadan kaldırılmıştı.