Lahey’e kadar durmak yok

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 9 Ekim 2025 arasında Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının hesabının sorulması için dünyanın dört bir yanından sesler yükselmeye devam ediyor. Hind Rajab Vakfı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 120 sayfalık suç duyurunda daha bulundu. 6 yaşındaki Rajad'ı ailesiyle birlikte sığındıkları arabalarında 355 kurşunla katleden 24 İsrail askerinin ismi UCM'ye verildi. Sosyal medya kullanıcıları da İsrail'in işlediği savaş suçlarını paylaşarak "İsrailli savaş suçluları Lahey'e gidene kadar durmayacağız" diyor.

GÖZLER İSTANBUL'DA

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi", İstanbul'da bugün başlayacak ve 4 gün sürecek son oturum ile nihai kararını açıklayacak. Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda 23-26 Ekim'de "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" düzenlenecek.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILAMAZ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşünü açıkladı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistinli mülteciler için hayati anlam taşıdığını ifade eden UAD, İsrail'in Gazze'de insani yardımların sivillere ulaştırılmasının sağlanmasından sorumlu olduğunu, İsrail'in bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı. Uluslararası teamül hukukuna göre açlığın silah olarak kullanılmasının yasaklandığının altını çizen UAD, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanmasının yasak olduğunu kaydetti. Açıklamada, UNRWA'nın dokunulmazlığının korunması istendi.

ÖĞRETMENLER EVLERİNİ EĞİTİME AÇTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus'un kuzeyindeki El-Emel Mahallesi'nden çekilmesinin ardından, okulları kullanılamaz hale gelen Filistinli öğretmenler, eğitime devam edebilmek için öğrencileri evlerinde ağırlamaya başladı.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrail tarafından naaşları teslim edilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 54 Filistinli için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önünde cenaze merasimi yapıldı.

İSRAİL'DEKİ TÜRKİYE PANİĞİ HER GÜN BÜYÜYOR

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD, İsrail ve Mısır arasında, Gazze ateşkesine ilişkin görüş ayrılıklarının olduğunu kaydetti. Buna göre ABD ateşkesin devamını istiyor, İsrail ise istemiyor. Gazze'de ikinci aşamanın başlaması için asker girişlerini de kabul etmesi gereken İsrail'in itirazı ise Türkiye'ye. İsrail basını ayrıca ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla İsrail'e gönderildiğini yazdı. Habere göre J.D. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi bozmaması için "bebek bakıcılığı" yapması amacıyla Tel Aviv'e geldi. Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesini kabul edip etmeyeceği sorusuna dolaylı şekilde karşı olduğu cevabını veren Netanyahu, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, SURİYE İŞGALİNİ GENİŞLETİYOR

İsrail ordusu, Esad rejiminin yıkılmasının ardından 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkardı. İsrail, halkın tarlalarına erişimini engelliyor. İsrail'in inşa ettiği yerlerin, stratejik noktalara konumlandığı dikkati çekiyor.

ABD, KARAYİPLER'E ASKER YIĞIYOR

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Karayip Denizi'ne onlarca savaş gemisi, uçak ve binlerce Amerikan askeri göndererek, uluslararası terör örgütü ilan ettiği uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına karşı adeta bir savaş başlattı. Trump ayrıca, Venezuela'da gizli CIA operasyonlarına izin veren bir "yetki belgesi" imzaladı.