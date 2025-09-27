Lapid’den Netanyahu’ya sert çıkış: "BM’de ülkenin itibarını yerle bir etti”.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildiğini hatırlatarak, "Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü" dedi.

"PLAN SUNMAK YERİNE ÜLKENİN KONUMUNU ZAYIFLATTI"

İsrail ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun Gazze saldırılarının sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin geri dönüşünü sağlayacak bir yol haritası sunması gerekirken, bunun yerine ülkenin uluslararası arenadaki konumunu daha da zayıflatan bir konuşmaya imza attığını vurguladı.