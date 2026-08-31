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Lark Adası’na saldırı sonrası Trump’tan ilk açıklama: İran resmen çökmüş bir ulus! ‘Onları sert vuracağız’

Lark Adası’na saldırı sonrası Trump’tan ilk açıklama: İran resmen çökmüş bir ulus! ‘Onları sert vuracağız’

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’nı vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "resmen çökmüş bir ulus" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Tahran’ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 16:51 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2026 17:16

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri süren Trump, "Onların (İran'ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Trump, ülkedeki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunarak, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü. Ayrıca Trump, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti ve saçma söylemler." ifadelerini kullandı.

"İRAN'A KARŞILIK VERECEĞİZ" Öte yandan Fox News muhabiri Trey Yingst ise, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi. Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu. İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti. Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.