’Lassa ateşi’ Nijerya’yı tehdit etmeye devam ediyor

Hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle Nijerya'da bir yılda 102 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgının 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 674 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

1969 YILINDAN BU YANA GÖRÜLÜYOR

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.