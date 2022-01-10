Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 'Lassa ateşi' Nijerya'yı tehdit etmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:33

'Lassa ateşi' Nijerya'yı tehdit etmeye devam ediyor

AA
’Lassa ateşi’ Nijerya’yı tehdit etmeye devam ediyor

Nijerya'da 1969 yılından bu yana görülen ölümcül 'Lassa ateşi' hastalığı can almaya devam ediyor. Fare dışkısıyla temastan bulaşan hastalığın 2021 yılında 102 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle Nijerya'da bir yılda 102 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgının 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 674 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

1969 YILINDAN BU YANA GÖRÜLÜYOR

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Lassa ateşi' Nijerya'yı tehdit etmeye devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA