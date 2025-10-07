Lavrov: Afganistan’da yabancı askeri varlık kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yabancı ülkelerin askeri altyapısını konuşlandırmasının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirterek, "Bölge dışı aktörlerin askeri varlığı, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara yol açabilir." açıklamasında bulundu.
Lavrov, Moskova'da düzenlenen "Moskova Formatı" Afganistan toplantısında yaptığı konuşmada, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin toplantıya katılmasının önemine dikkat çekti. "Afganistan'ı ilgilendiren meselelerin Afganlar olmadan çözülmesi imkansız." diyen Lavrov, Afganistan'ın bölgesel işbirliği ve ekonomik projelerde yer alması gerektiğini vurguladı.
'BATI, AFGANİSTAN'A DÜŞMANCA POLİTİKA İZLİYOR'
Lavrov, Batı ülkelerinin Afganistan'a karşı "düşmanca bir siyaset" izlediğini belirterek, Afganistan'ın finans varlıklarını elde tutmaya ve bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini ifade etti. Lavrov, "Batı'yı, çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye, ele geçirilen Afgan varlıklarını iade etmeye ve Afganistan'ın yeniden inşası için sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
'UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI AZALDI, İNSANİ DURUM AĞIR'
Rus Bakan, Afgan yönetiminin özellikle DEAŞ'a karşı etkin mücadele yürüttüğünü ve afyon ekiminin 2022'den bu yana yüzde 90 azaldığını söyledi. Ancak Lavrov, ülkedeki insani krizin derinleştiğini belirterek, 39 milyon nüfusun 22 milyonunun yardıma muhtaç, 21 milyonunun ise temiz su ve sağlık hizmetine erişemediğini kaydetti.
Lavrov, "Yabancı bağışçıları Afgan halkını unutmamaya, insani yardımlara siyasi şartlar koşmamaya çağırıyoruz." dedi. Rusya'nın Afganistan'a yönelik insani yardımlarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.