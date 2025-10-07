Lavrov: Afganistan’da yabancı askeri varlık kabul edilemez

Lavrov, Moskova'da düzenlenen "Moskova Formatı" Afganistan toplantısında yaptığı konuşmada, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin toplantıya katılmasının önemine dikkat çekti. "Afganistan'ı ilgilendiren meselelerin Afganlar olmadan çözülmesi imkansız." diyen Lavrov, Afganistan'ın bölgesel işbirliği ve ekonomik projelerde yer alması gerektiğini vurguladı.

'BATI, AFGANİSTAN'A DÜŞMANCA POLİTİKA İZLİYOR'

Lavrov, Batı ülkelerinin Afganistan'a karşı "düşmanca bir siyaset" izlediğini belirterek, Afganistan'ın finans varlıklarını elde tutmaya ve bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini ifade etti. Lavrov, "Batı'yı, çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye, ele geçirilen Afgan varlıklarını iade etmeye ve Afganistan'ın yeniden inşası için sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.