Lavrov Batı ülkelerine yüklendi: İşler böyle yürümeyecek

UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE HAREKET EDİYORLAR

İstanbul'da 1999'da ve 2010'da da Astana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvelerinin belgelerinde, üye ülkelerin güvenliğin bölünmezliği ile ilgili temel hak ve yükümlülüklerinin yer aldığını aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler, ihtiyaç duydukları unsurları seçiyor, yani devletlerin ittifakları özgürce seçme hakkını yalnızca kendi güvenliğini sağlamak için kullanıyor ve bunların gelişimine göre utanç verici şekilde hareket ediyor. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi, NATO'nun sorumsuzca genişlemeye yönelik izlediği siyasetin haklı çıkarılması için seçici olarak kullanılıyor.