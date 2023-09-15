Lavrov Batı’ya ateş püskürdü! ‘Kanlı darbeyle iktidara getirdiler!’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözülmesi konusunda tüm ciddi girişimlere cevap vermeye hazır olduklarını söyledi. Lavrov, Moskova'da bulunan bazı ülkelerin büyükelçileri ile "Ukrayna krizi" konusunda yuvarlak masa toplantısının başında konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri konusu etrafında gerçek bir "komplo" ortaya çıktığını ve "sahte diplomasi" yoluyla her şeyin alt üst edilmeye çalışıldığını belirten Lavrov, "Tıpkı uzun yıllardır başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı meslektaşlarımızın Ukrayna olaylarının başlangıcında yaptıkları gibi. Ukrayna muhalefetine milyarlarca dolar yatırım yaptılar ve muhalefeti anayasaya aykırı, kanlı bir darbeyle iktidara getirdiler." ifadelerini kullandı.