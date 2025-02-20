Lavrov Güney Afrika’da: G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, 20-21 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıya katılmak için Johannesburg'a ulaştı. Lavrov'un ayrıca zirve kapsamında diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

G20 dönem başkanlığı 1 Aralık 2024 tarihinde Brezilya'dan Güney Afrika'ya geçmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesi yer alıyor.