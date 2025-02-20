Lavrov Güney Afrika’da: G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine geldi.
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, 20-21 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıya katılmak için Johannesburg'a ulaştı. Lavrov'un ayrıca zirve kapsamında diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
G20 dönem başkanlığı 1 Aralık 2024 tarihinde Brezilya'dan Güney Afrika'ya geçmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesi yer alıyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda katılacağı oturumlarda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşarak, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkati çekecek.
Bakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında düzenlenecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak ederek hitapta bulunacak.