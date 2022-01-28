Lavrov ve Alman mevkidaşından kritik görüşme!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlikle ilgili tekliflerini Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Baerbock telefon görüşmesi yaptı.

İran nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmede, iki taraf da 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan anlaşmanın "yeniden canlandırılmasına yönelik yoğun diplomatik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini" vurguladı.

Görüşmede Ukrayna'nın doğusu krizi de ele alınırken, iki bakan bu krize ilişkin Normandiya Formatı kapsamında, Minsk anlaşmalarının uygulanması yönündeki çalışmalarına desteğini vurguladı.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya güvenlikle ilgili tekliflerinin değerlendirildiği görüşmede, Lavrov, "NATO'nun genişletilmemesi ve Rusya'yı tehdit eden silahların konuşlandırılmaması önceliğini" anımsattı. Görüşmede, ikili ilişkiler alanındaki güncel konular da ele alındı.