Lavrov’dan ateşkese ilişkin net mesaj: Bu olmadan Ukrayna’da çözüm olmayacak

Lavrov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği röportajda gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Hem ABD Başkanı Donald Trump'ın hem de ekibinin Ukrayna'daki çatışmanın sebepsiz yaşanmadığının farkında olduğunu kaydeden Lavrov, Avrupalı liderlerin Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz saldırdığı şeklinde "çocukça gevezelik" yaptığını söyledi.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede bile Avrupalı liderlerin hala "acil ateşkes" talep etmeye devam ettiğini anımsatan Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de "Rusya'ya yaptırımlarla baskı yapılması" söylemine devam ettiğini hatırlattı.

Avrupalı liderlerin kendi kamplarından olmayanlar tarafından yönetilen ülkeleri ilgilendiren konularda her zaman insan haklarına vurgu yaptıklarını bildiren Lavrov, "Bu beyefendilerin hiçbiri (Rusya'ya yaptırımlar konusunda) insan hakları ifadesini ağzına bile almadı." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN GÜVENLİK ÇIKARLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Ukrayna'da başlayan savaşın temel nedenlerinden birisinin Rusya'nın güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Lavrov, bunun NATO'nun doğuya doğru genişlemesini önlemek için kendilerine verilen taahhütlerin onlarca yıldır sürekli ve ağır bir şekilde ihlal edilmesiyle bağlantılı bulunduğunu vurguladı.

Lavrov, "Washington'daki bu heyetler, Ukrayna ve Avrupa için güvenlik garantileri geliştirmekle başlamanın gerekliliğinden bahsettiklerinde kimse Rusya'nın güvenliğinden bir kez bile bahsetmedi." dedi.

Bu kişilerin "uluslararası hukuka karşı kibirli tavrının Ukrayna krizine yaklaşımlarında hissedildiğini" belirten Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden, Ukrayna'da yaşayan Rusların ve Rusça konuşan halkların haklarına tam saygı gösterilmeden, uzun vadeli anlaşmalardan söz edilemez. Çünkü bunlar, çözüm bağlamında acilen ortadan kaldırılması gereken nedenlerdir."

Rus Bakan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik hiçbir formatta görüşmeyi reddetmediklerinin altını çizerek, bahsedilen pek çok formatın kademeli olarak yapılıp zirveler hazırlamak için olduğunu söyledi. Lavrov, "Böylesine ciddi bir yaklaşımı her zaman destekleyeceğiz. Üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek her türlü temas, azami özen gösterilerek hazırlanmalıdır." yorumunu yaptı.

"SSCB YAZILI TİŞÖRT ABARTILDI"

ABD'nin Alaska eyaletine gittiğinde CCCP (SSCB) yazılı tişört giymesiyle ilgili yapılan haberleri değerlendiren Lavrov, bunun biraz abartıldığını, ülkesinde Sovyet sembollerini yansıtan birçok ürün olduğunu belirtti.

SSCB'nin tarihlerinin bir parçası olduğunu hatırlatan Lavrov, "Bence bu bir moda, isterseniz öyle diyelim. Anchorage'daki zirveden sonra burada okuyan gençlerin bu tişörtü sergilediğini gördüm. Bana göre, burada emperyalizmden, emperyal düşünceyi canlandırma girişimlerinden hiç bahsedilmiyor. Mesele şu ki bir tarih var. Bu tarihin, hafif bir mizah anlayışıyla da olsa, korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu giysiyi Amerikalı yetkililerin beğendiğini aktardı.