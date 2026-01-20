Lavrov’dan Grönland çıkışı: "ABD, Rusya ve Çin’in Grönland’ı ‘ele geçirme’ planı olmadığını iyi biliyor"

Lavrov, Rusya ve Çin'in Grönland'ı "ele geçirme" gibi bir planının bulunmadığını, ABD'nin de bunu çok iyi bildiğini söyledi.

BU BİZİM GÜNDEMİMİZ DEĞİL

2025 yılı diplomatik faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, gündemdeki Grönland konusundaki tartışmalara değinen Lavrov "Grönland'ı ele geçirmeye yönelik olduğu iddia edilen planlarla hiçbir ilgimiz yok. Washington'ın, ne Rusya'nın ne de Çin'in böyle planları olmadığını gayet iyi bildiğinden şüphem yok. Bu bizim gündemimiz değil" ifadelerini kullandı.

Lavrov, sürecin gidişatına ilişkin ise "Tekrar ediyorum, bu NATO'nun karar vereceği bir şey. Bu sorunun nasıl çözüleceğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov ayrıca, konu gündeme gelene kadar Rusya'da pek çok kişinin Grönland'ın ne olduğunu bile bilmediğini söyledi.