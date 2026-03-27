Lavrov’dan kritik İran itirafı!

Orta Doğu'daki savaşta Rusya'nın rolüne ilişkin tartışmalar sürerken, Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İSTİHBARAT DESTEĞİ YOK"

Lavrov, Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı yönündeki iddiaları reddederek, bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Buna karşın Moskova'nın Tahran ile askeri ve teknik iş birliği anlaşmaları kapsamında belirli askeri ürünler tedarik ettiğini kabul eden Lavrov, İran'ın "stratejik partner" olduğunu vurguladı.

ABD ÜSLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Lavrov, Rusya'nın doğrudan İran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku esas aldığını ifade ederek, bölgede sadece İran'ın değil, ABD ve İsrail saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerinin de çıkarlarını gözettiğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki ABD üslerinin konumlarının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Lavrov, bu üslerin istihbarat ve uydu verisi toplamak amacıyla kullanıldığını belirtti.

Lavrov, Amerikalıların kendi askerlerini bu üslerden önceden tahliye etmesinin başlarına ne geleceğini bildiklerinin bir göstergesi olduğunu ve kendi başlattıkları bu saldırganlıkla Arap müttefiklerini yüzüstü bırakarak onlara ihanet ettiklerini savundu.