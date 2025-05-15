Lavrov’dan Zelenskiy’e sert tepki: Acınası bir insan

Rusya ile Ukrayna arasında bugün yapılması planlanan ateşkes müzakereleri için Ukrayna heyeti henüz İstanbul'a ayak basmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullandı. Lavrov, "Zelenskiy, Putin'in şahsen gelmesini talep eden bazı açıklamalar yaptı. Bu acınası bir insan" ifadelerini kullandı.

Lavrov 2022 yılında İstanbul'da sona eren Rusya-Ukrayna müzakerelerinden İngiltere'yi sorumlu tutarken, "İngilizler, Zelenskiy'i dünya siyasetinin ormanında bir rehber gibi yönlendiriyor. Berlin, Paris, Brüksel ve özellikle Londra'nın Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir işaret yok. Tam tersine, istemedikleri yönünde çok sayıda kanıt var" şeklinde konuştu.