Lazkiye’de alarm: Kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye’nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yasağın saat 17.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Yetkililer, sokağa çıkma yasağının 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar devam edeceğini belirtti.
ACİL DURUMLAR KAPSAM DIŞI
Açıklamada, alınan kararın acil durumları kapsamadığı vurgulandı. Sağlık personeli ile ambulans ve itfaiye ekiplerinin görevlerini sürdürebileceği ifade edildi.